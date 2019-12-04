Премьер Швеции дал украинцам обещание

Нынешние санкции против РФ действуют до 31 января. Фото: radiosvoboda.org

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заверил, что его страна поддержит продление европейских санкций против России.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

"Позиция Швеции неизменна. Санкции были введены по конкретным причинам: конфликт на востоке Украины и аннексия Крыма. Пока эти причины существуют, санкции будут продолжены", - отметил Левен.

Он подчеркнул, что вопрос российской агрессии очень важен для Европы, которая должна защищать свою систему безопасности.

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На сегодня в санкционном списке Евросоюза 166 человек и 47 компаний. Среди них заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин, депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Российские компании "Аэрофлот", "Сбербанк", "ВТБ Банк". Они действуют до 31 января 2020-го. Европейский Союз планирует продлить санкции против России. Вместе с тем ЕС не исключает уступок в сторону Москвы, сообщал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.