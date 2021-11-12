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пятница, 12 ноября 2021 12:39

Премьер Грузии отказал Зеленскому в просьбе относительно Саакашвили

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Премьер Грузии отказал Зеленскому в просьбе относительно Саакашвили
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Фото: facebook.com/GaribashviliOfficial

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили не согласился допустить к заключенному экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинских врачей по просьбе президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил сайт главы правительства Грузии.

Гарибашвили заявил, что о Саакашвили заботятся медработники Грузии.

"Владимир Зеленский поинтересовался, можно ли рассматривать возможность получения украинскими врачами разрешения на проверку состояния здоровья Михеила Саакашвили. В ответ Иракли Гарибашвили отметил, что о заключенном Саакашвили заботятся высококвалифицированные медицинские работники Грузии", – говорится в сообщении.

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Телефонный разговор Владимира Зеленского и Иракли Гарибашвили состоялся в пятницу, 12 ноября. Зеленский призвал не нарушать права гражданина Украины Михеила Саакашвили. Он подчеркнул, что они должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Глава государства также попросил рассмотреть возможность допуска к Саакашвили украинских врачей и родственников заключенного.

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