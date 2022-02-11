Преемник Путина не отдаст Крым – Казарин

Ослабление России – залог украинского выживания, говорит Павел Казарин. Фото: Gazeta.ua

Украине не стоит ожидать перемен в российской политике по Крыму при президентстве Владимира Путина. Также не следует рассчитывать, что его преемник захочет вернуться к границам РФ образца 2013 года. Сдвиги возможны только при ослаблении России, об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает Павел Казарин, журналист и публицист.



"При президентстве Владимира Путина никаких изменений в российской политике по Крыму ждать не стоит. Но я не уверен, что его преемник также будет готов разговаривать о возвращении РФ к государственным границам образца 2013 года. Но надо понимать – тот, кто придет ему на смену , возможно, сочтет, что Путин был недостаточно "Путиным" - и станет еще более жестким", - рассказывает Казарин.

Российская Федерация будет готова вести переговоры по Крыму, когда в стране будут в дефиците безопасность и ресурсы для выживания, считает журналист:

"При каких условиях Украина может вернуть Крым? Примерно при таких же, как Литва восстановила свою независимость в конце 1990-х - ей нужно было разрушить Советский Союз. Только та Российская Федерация, где в дефиците будут безопасность и ресурсы для выживания, будет готова вести переговоры в отношении Крыма. Если РФ будет оставаться страной более-менее состоятельной, сомневаюсь, что она будет готова вести хоть какие-то переговоры по судьбе полуострова. Ослабление России – залог украинского выживания".

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Несмотря на то, что в Крым переселяют людей из РФ, Украине нужно делать ставку на молодежь, говорит Казарин:

"Люди, которые переезжают в Крым с российской территории, не имеют к Украине никаких сантиментов. Они не могут сравнивать российскую реальность Крыма с происходящим до 2014-го года. Это попытка Москвы сделать Крым обычным российским регионом, у которого нет быть особой мнения относительно Украины Если это продолжится, то за 10 лет не найдем в Крыму людей, с которыми можно говорить об украинском периоде.

Единственное, что можем выиграть – это соревнование за молодежь. Чтобы они ехали после школы во Львов и Киев, а не в Москву или Питер. Надо давать преференции, стипендии. Тогда есть шанс их не упустить".

Интервью с Павлом Казариным читайте на Gazeta.ua.

20 февраля 2014 началась аннексия Крыма Российской Федерацией. Ее не признали вместе с Украиной Генассамблея ООН, ПАСЕ. Большинство государств мира называют оккупацию нарушением международных соглашений.

Российские власти захватили на полуострове более 4 тыс. объектов, стоимостью свыше 60,2 млрд. грн. Ущерб от аннексии за это время составил более $100 млрд, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля.

После оккупации Крыма Россия начала войну в Донбассе.