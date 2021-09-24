Предыдущий глава Житомирской ОГА Гундич присоединился к партии "УДАР Виталия Кличко"

Экс-глава Житомирской ОГА Игорь Гундич официально стал частью команды "УДАР Виталия Кличко. Житомирщина"

К "УДАРу" присоединился председатель Житомирской областной государственной администрации с 2016 по 2019 ров Игорь Гундич. Он стал заместителем руководителя региональной организации "УДАРа", говорится на сайте партии.

"Я в Ударе! Сегодня официально стал частью команды "УДАР Виталия Кличко. Житомирщина" как заместитель председателя организации". "УДАР Виталия Кличко" является активной политической силой, взгляды и принципы которой я разделяю", - отметил Гундич.

Также он призвал присоединиться к команде Кличко всех, кто хочет перемен и готов работать для этого.

"Будем продолжать движение Кличко и ускорять изменения вместе. Ведь Киев - в топ-100 городов мира. Эти результаты нужно распространять для всей страны. Приглашаю в нашу силы людей, которые готовы работать и доверяют делам, а не лозунгам. Украина будет сильной!" - написал Гундич.

Как сообщалось, летом лидер "УДАРа" Виталий Кличко выступил с призывом к местным лидерам, общественного сектора, всех неравнодушных и патриотических людей объединиться на платформе "УДАРа", чтобы вместе сделать Украину сильным европейским государством. На его призыв уже откликнулись региональные лидеры и представители местного самоуправления. В частности, к "УДАРу" присоединился мэр Чернигова Владислав Атрошенко и возглавляемая им партия.