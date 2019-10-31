Представление на арест Дубневича и выступление Столтенберга: Рада собралась на заседание

Фото: Николай Билокопытов

Сегодня Верховная Рада 9-го созыва рассмотрит первое представление генпрокурора на народного депутата. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте самовыдвиженца Ярослава Дубневича. Его подозревают в завладении 93 млн грн Укрзализныци.

В зале зарегистрировались 394 парламентария.

Далее в повестке дня стоят три постановления, отклонение которых позволит разблокировать подписание судебной реформы.

К первому чтению вынесли несколько законопроектов, среди которых - изменения в налоговую систему; в формирование государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции; упрощение процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий общин областей и АРК.

Также в плане работы сегодня - проект увольнения членов Нацсовета по вопросам телевидения и предложение о создании ВСК для расследования взрывов боеприпасов на складах.

Ко второму чтению подготовили документ о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение. Рассмотрят также доработанный законопроект об анбандлинге ГТС.

Около 12:00 в зале Верховной Рады выступит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Накануне Верховная Рада поддержала постановление о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Теперь он называется Переяслав.