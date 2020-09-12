Представитель Украины в ТКГ: "Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах"

Рада отредактирует постановление о местных выборах. Фото: Укринформ

Представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака. Тот по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, "которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

По словам представителя Украины, речь идет об изменениях, которые предусматривает постановление, внесенное в Раду 28 июля депутатом Александром Качурою, сообщает Интерфакс.

"Сегодня на встрече было определено, что на рассмотрении украинского парламента есть проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, предусматривающий редакцию пункта 4".

Нынешнее постановление о местных выборах, которую утвердила Рада, предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях могут проводить только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановление контроля за границами.

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В то же время в предложенных Раде изменениях эти пункты отсутствуют. Они предусматривают, что местные выборы на оккупированных территориях можно будет провести при условии полного разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на переговорах в Берлине 11 сентября не удалось договориться о дате встречи лидеров стран "нормандского формата", но согласовали продление режима "тишины" в Донбассе.