Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников и телеведущая Юлия Зорий объявили о своей помолвке, которые состоялась еще осенью.

"День влюбленных. Сердечные открытки доминируют сегодня во всех лентах. Когда-то я сделал пост, в момент увольнения с публичной службы, о том, что есть в планах доучиться и довлюбиться. Планы всегда реализуются, если сознательно отправляешь запрос во Всемирное пространство. Она сказала: "Да!". Юлия Зорий, время признаться миру", - написал Резников в Facebook в День Валентина и выложил фотографии признания.

Пара вместе уже почти 3 года. Но до сих пор влюбленные не появлялись вместе на публике и не делились общими фото в социальных сетях, сообщает ICTV, где работает Юлия Зорий.

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"Мы не афишировали наши отношения, но не очень и прятались. Просто хотели сохранить то, что у нас зарождалось. А осенью Алексей сделал мне предложение. Это был невероятный сюрприз. О каком я даже не догадывалась. Он тщательно продумал путешествие в Стамбул, где я раньше не была. Договорившись с парой наших друзей, которые молчали до последнего, как партизаны, предложил руку и сердце. Это произошло на Босфоре, во время прогулки на яхте. Сказать, что я была удивлена, это ничего не сказать, я просто не ожидала и не могла понять, что происходит, почему все снимут ют нас на телефоны, почему люди аплодируют с берега и почему на плакате признание", - рассказала Юлия Зорий.

Сейчас же Резников и Зорий находятся на отдыхе в швейцарских горах. Свадьба состоится вскоре в Киеве, дату пока не называют.

Юлия Зорий - из Черновцов, сейчас ведет утреннюю программу на столичном телеканале. Алексей Резников - родом из Львова, юрист, ранее работавший заместителем председателя Киевской городской государственной администрации, а также заместителем председателя Антикоррупционной Рады. Сейчас Кабмин проводит с Резниковым переговоры по должности главы будущего Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, когда Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины будет разделено на два. "Детектор медиа" отмечает, что дочь Резникова от первого брака Анастасия Стейнхаус возглавляет телеканал ICTV, на котором ведущей работает ее будущая мачеха.