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Представитель НАТО прокомментировал реформу Укроборонпрома

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Представитель НАТО прокомментировал реформу Укроборонпрома
Фото: ukroboronprom.com.ua

В НАТО поддерживают реформу Укроборонпрома, которая должна приблизить всю оборонную промышленность Украины к принципам, которых в этой сфере придерживаются страны Альянса. Об этом в Одессе заявил представитель НАТО Гордон Скип Дэйвис в ходе дискуссии, состоявшейся в рамках форума по вопросам безопасности, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что это правильный путь для Укроборонпрома, который поможет модернизировать бизнес-практики, стратегии и финансовые планы в интересах Украины и ее Вооруженных сил.

"Во-первых, реформа повысит финансовую стабильность Укроборонпрома, во-вторых - укрепит его позиции на рынке, и в-третьих - сделает более привлекательным для потенциальных инвесторов. Это хорошо для экономики Украины, для Вооруженных сил и для ее безопасности", - сказал представитель НАТО.

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Он также рассказал, что в странах Альянса нет общей практики организации оборонной промышленности. В некоторых странах главную роль в этом играют государственные корпорации, в других удельный вес предоставляется частному бизнесу. Но все страны Альянса придерживаются общих принципов в этой сфере, включая прозрачность, конкуренцию, парламентский надзор и эффективное государственно-частное сотрудничество. Украина, которая стремится к сближению с НАТО, по его словам, очевидно обязалась принять эти принципы.

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что страна вступит в НАТО, когда будет равноправной с другими странами альянса.

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