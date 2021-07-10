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суббота, 10 июля 2021 04:23

Назвали сроки вступления Украины в НАТО

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Назвали сроки вступления Украины в НАТО
Объявили сроки вступления Украины в НАТО. Фото: Украинская правда

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что страна вступит в НАТО, когда будет равноправной с другими странами альянса.

"Мы зайдем ровно тогда, когда будем равными партнерами, и мы будем понимать, что опыт нашей украинской армии вам важен. То, что знает сегодня украинская армия на уровне ежедневного противостояния, не знает никто в НАТО. Не воспринимайте нас как проблему в ваших отношениях с русскими, а воспринимайте нас частично как элемент особых отношений с русскими ", - заявил Резников в эфире Украины 24.

Министр напомнил, что НАТО является не только военным объединением, но занимается также экономикой и гуманитарными вопросами.

"Мы об этом часто забываем. Мы говорим, ищем сотрудничества в вопросах гуманитарного разминирования, перестройки наших ветеранов - 400 тыс. Ветеранов прошли через войну", - заявил Резников.

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Владимир Зеленский во время совместной пресс конференции с лидером Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе заявил, что хотел бы получить конкретный перечень реформ, необходимых для вступления Украины в НАТО. Обретения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО - это прежде всего геополитическое решение и только потом вопросы реформ.

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