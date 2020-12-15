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вторник, 15 декабря 2020 22:44

Представили еще одного кандидата на должность министра по делам ветеранов

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Представили еще одного кандидата на должность министра по делам ветеранов
На заседании фракции "Слуга народа" рассматривали кандидатуру Александра Порхуна. Фото: pravda.com.ua

На заседании фракции "Слуга народа" рассматривали кандидатуру Александра Порхуна на должность главы Министерства по делам ветеранов.

Его предложил профильный комитет, сообщил нардеп Александр Качура в Telegram

"На должность министра по делам ветеранов профильный комитет предложил своего кандидата - Порхуна Александра. В целом возражений не было практически ко всем кандидатам, за исключением Министерства экологии, отрицали представители профильного комитета и ряд мажоритарщиков. Будет еще сигнальное голосование в партийном чате", - написал он.

Кандидаты на должность главы министра по делам ветеранов Юлия Лапутина и министра энергетики Юрий Витренко присутствовали на заседании онлайн.

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Пятый президент Петр Порошенко наградил Порхуна орденом "Золотая Звезда", он имеет звание героя Украины. Сейчас является первым заместителем министра по делам ветеранов.

Нардепы от "Слуги народа" проведут на заседании фракции собеседования с кандидатами на должности министров по делам ветеранов, энергетики и образования.

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15
декабря

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