Председателя ОАСК Вовка оштрафовали на 4540 грн

Высший антикоррупционный суд наложил денежное взыскание на председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка, которого НАБУ и САП подозревают в создании преступной организации и злоупотреблении влиянием.
Решение принял судья ВАКС, сообщает "Слово і діло"
На Вовка наложили денежное взыскание в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 4540 грн.
Причина - постоянные неявки в антикоррупционный суд, где слушают два ходатайства об отстранении его от должности и применение меры пресечения в виде залога.
В ноябре прошлого года НАБУ второй раз объявило Вовка в розыск, поскольку тот не появился в ВАКС, а также игнорирует вызовы на допрос.
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В пресс-служба ОАСК заявили, что Вовк находится на больничном из-за коронавируса.
После очередной неявки в суд бюро отправило в Офис генерального прокурора, возглавляющий Ириной Венедиктовой, проект ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и арест Вовка, его заместителя Евгения Аблова, судей Владимира Келеберды и Игоря Погрибниченка.
22 октября Вовк и его адвокат не явились на заседание в суд, на котором ему должны были избрать меру пресечения. 29 октября он второй раз не явился и ВАКС отложил заседание на 5 ноября.
13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.
6 апреля этого года брата председателя ОАСК Юрия Зонтова и адвоката Юрия Донца задержали детективы. Правоохранители обнаружили более $3,7 млн, €840 тыс., 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и100 шекелей наличными.
Детективы бюро подозревают их в намерении передать $100 тыс. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения.
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