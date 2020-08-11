Председателя ОАСК Вовка объявили в розыск

Семерых фигурантов объявили в розыск. Фото: "Главком"

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск 7 фигурантов дела о "пленках Волка".

В попытке захвата государственной власти подозревают председателя Окружного административного суда Павла Вовка, его заместителя, трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей, говорится на на сайте НАБУ.

Павла Вовка, Владимира Калеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погребниченко, Алексея Огурцова и Леонида Остапца НАБУ считает членами преступной организации. Подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создания препятствий в их работе.

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Их объявили в розыск из-за систематических неявок на допросы.

"Указанные лица скрываются от следствия с конца июля 2020 года. Сейчас они вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа", - сказано в заявлении НАБУ.

Председателю ОАСК Павлу Вовку и еще четырем людям НАБУ сообщило о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Подозрения основаны на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть которых была опубликована в 2019 году. В здании суда в тот же день провели обыски.