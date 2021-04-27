Председателя Киевского облсовета от "слуг" сняли с должности

Киевский областной совет уволил своего председателя. Фото: "Чесно"

Главу Киевского областного совета от партии "Слуга народа" Александра Склярова сняли с должности.

За это решение проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих, сообщило движение "Честно" в Facebook.

По информации "Честно", решение было принято на внеочередной сессии 27 апреля. Главный вопрос, который рассматривали, - увольнение Склярова и его заместителей от партий "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина".

Депутаты собрались для проведения сессии в помещении совета, но замки сессионный зал поменяли и их не пустили. По телефону Скляров отказался открыть и не пришел.

До этого депутаты от партий "Европейской солидарности", "За будущее" и большинство "слуг" просили Склярова созвать сессию, но он этого не сделал.

"Депутаты пошли в большой зал и, когда пришло время голосовать за увольнение председателя, в зале выключили свет. Сейчас депутаты сами включили резервное освещение. Сайт облсовета "положили" и он не работает", - добавили активисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В горсовете Славянска размахивали флагом России

В отставку также отправили весь президиум облсовета, утверждает нардепка от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

"Сам Скляров на сессию не пришел, аргументировав это "страстной" неделей. Хотя по факту Скляров так и не смог обеспечить работу областного совета, который не собирался де-факто с Нового года. Очевидно, что в условиях пандемии и экономического кризиса это не могло долго продолжаться. Это логический конец, когда коалиции в местных советах формируются без учета воли избирателей", - написала Сюмар в Facebook.

В студии "5 канала" подрались депутаты. Драку устроили народные депутаты Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко, несмотря на камеры, что их снимали. Конфликт произошел из-за закона об отмене поправок Лозового.