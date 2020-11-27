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пятница, 27 ноября 2020 12:43

Председатели фракций соберутся в карантин выходного дня: о чем будут говорить

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Председатели фракций соберутся в карантин выходного дня: о чем будут говорить
Разумков созывает в субботу председателей фракций. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine/

В субботу 28 ноября состоится совещание председателей фракций в Верховной Раде. В нем примут участие премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом написал депутат Ярослав Железняк на своей странице в Telegram.

"Завтра, в 11:00 субботы, глава парламента созывает большое совещание всех руководителей фракций. Будут гости - премьер, глава Офиса президента и его заместители", - пишет нардеп.

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Железняк отметил, что встреча состоится в оффлайн-режиме, однако президиум Рады будет на онлайн-подключении.

"Тема - работа парламента в декабре. Ожидаем, что разговор пойдет о бюджете- 2021, законах по "конституционному кризису"+ закон о назначении главы НАБУ, законе о поддержке бизнеса и отсрочке РРО", - добавил депутат.

Верховная Рада уже получила на рассмотрение доработанный ко 2-му чтению проект Государственного бюджета на следующий год. Правда, текст документа пока отсутствует на сайте.

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