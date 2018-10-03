Председатель райгосадминистрации работал на ФСБ

В Харькове председатель РГА "сливал" российским спецслужбам данные о бойцах АТО. Фото: открытые источники

Служба безопасности Украины разоблачила главу госадминистрации одного из районов Харькова на сотрудничестве со спецслужбами РФ. Однако тот сбежал в Россию. Об этом сообщил сайт ведомства.

Фамилии чиновника не называют.

Чиновника 2015-го в оккупированном Россией Крыму завербовала ФСБ.

Мужчина, имевший допуск к государственной тайне, использовал для общения с россиянами электронную почту и выданные кураторами средства мобильной связи со специальными приложениями.

Райадминистрация под руководством злоумышленника саботировала указы президента по обеспечению "очередей" мобилизации на территории района.

Кроме того, по инициативе должностного лица в Харькове были созданы "альтернативные" союзы ветеранов АТО. Они занимались не помощью ветеранам войны на Донбассе, а вымогательством денежных средств с предпринимателей города.

Из-за деятельности этих псевдосоюзов также собиралась, систематизировалась и передавалась главе администрации информация о личных данных участников АТО. Он накапливал ее на электронных устройствах для последующей передачи спецслужбам РФ.

Также чиновник имел заграничный паспорт гражданина РФ и индивидуальный налоговый номер. Сейчас он находится в розыске.

Мужчине инкриминируют государственную измену. Поскольку он бежал в Россию, его объявят в розыск.

СБУ проверяет других должностных лиц органов власти и местного самоуправления Харьковской области, которые, возможно, причастны к агентурной сети спецслужб РФ и имеют российские паспорта.

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В декабре прошлого года правоохранители задержали переводчика премьер-министра. Станиславу Ежову объявили подозрение в госизмене. В СБУ говорят, чиновника завербовали российские спецслужбы во время заграничной командировки.