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пятница, 24 января 2020 21:37

Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Коломацкой ОТГ

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Председатель Полтавской ОГА решил проблему со скандальной Коломацкой ОТГ
Фото: adm-pl.gov.ua

Согласно сообщению на официальном сайте Полтавской ОГА, конфликт вокруг создания скандальной Коломацкой ОТГ, который продолжался несколько лет и повлек перекрытие трасс государственного значения, блокировкой админзданий и шантажа, наконец решен. Так прокомментировал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов ситуацию вокруг конфликта по созданию Коломацкой ОТГ.

Как указано в сообщении ОГА, руководство Коломацкой ОТГ смогло наконец договориться об объединении с соседними ОТГ, что позволит решить проблему с несоответствием этой общины формальным критериям способности. Так, жители Коломацкой ОТГ требовали утверждения собственной общины в пределах Перспективного плана формирования территорий общин, но по показателям площади ОТГ, численности населения, развития инфраструктуры, количества детей школьного и дошкольного возраста, финансово-экономической устойчивости эта община не была способна. Полтавская ОГА выступала против ее отдельного существования и пыталась присоединить к более крупным и способных соседним ОТГ, но жители были не согласны, что вылилось в протесты.

По инициативе председателя Полтавской ОГА Синегубова была создана специальная консультативная комиссия по проблемным ОТГ, которая отдельно рассмотрела проблемные вопросы по созданию Коломацкой ОТГ.

По итогам заседания, согласована договоренность о том, что руководство Коломацкой ОТГ должно либо устранить факторы несостоятельности собственной ОТГ путем объединения с соседними общинами (не будут претендовать на роль центра ОТГ), или вынуждено будет согласиться с административным вариантом решения собственной перспективы по видению ОГА.

Состоялось собрание общины, где было принято консенсусное решение о формировании Коломацкой ОТГ в составе Коломацкого, Васильевки, Степового, Старицковки. Админцентр ОТГ будет располагаться в селе Коломацком, ЦНАП и опорная школа общины - в селе Степове. Следовательно, все проблемные вопросы, которые существовали ранее, были сняты.

УНИАН
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