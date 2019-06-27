Председатель Офиса президента может поменяться должностью с первым помощником Зеленского

Андрей Богдан может поменяться должностью с Сергеем Шефиром. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан может поменяться должности с первым помощником президента Владимира Зеленского Сергеем Шефиром.

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Возможно, мы поменяемся. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план", - сказал Богдан в эфире "1+1".

Андрей Богдан был адвокатом олигарха Игоря Коломойского и чиновником при экс-президенте Викторе Януковиче. Сергей Шефир - соучредитель "Студии Квартал 95".

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Богдан заявил, что не переживает по поводу снятия с должности из-за закона о люстрации. Заявил, что его нынешняя должность не подпадает под действие закона, потому что Офис президента - не орган госвласти.

23 мая на сайте президента была размещена петиция об увольнении Богдана. Она собрала более 32 тыс. Подписей с 25 тыс. необходимых для рассмотрения Владимиром Зеленским. Андрей Богдан, который также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского, возглавил Администрацию президента 21 мая. Автор закона о люстрации считает, что назначение является нарушением закона.