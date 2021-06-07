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понедельник, 07 июня 2021 22:32

Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия

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Председатель Наблюдательного совета УКФ сложила полномочия
Председатель Наблюдательного совета написала заявление об отставке. Фото: ua.news

Председатель Наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак подала заявление об отставке с должности.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я скала полномочия учитывая сложившуюся ситуацию и собственную гражданскую позицию о самоотводе действующего Наблюдательного Совета УКФ.

Призвала к такому же шагу членов Наблюдательного совета еще на прошлой неделе. Услышала меня только Екатерина Чуева. Мой голос изначально был в меньшинстве в НС", - написала Мудрак на своей странице в Facebook.

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По ее словам, за месяц работы во время кризиса в УКФ всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года.

"Дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года. Спасибо всем, кто помогал сохранить УКФ и находить решение во время кризиса", - добавила Мудрак.

Украинский культурный фонд создали в 2017 году. Подчиняется Министерству культуры. Распределяет государственные средства и мониторит выполнения условий гранта. Среди общих приоритетов также поддержка культурного разнообразия, популяризация отечественного искусства и создание имиджа Украины в мире.

2021-го получит 695 млн грн. В прошлом году финансирование сократили до 400 млн грн, из которых получили 334 млн грн. Это в два раза меньше предварительно обещанных 697 млн ​​грн.

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Дата
07
июня

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