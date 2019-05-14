Председатель Конституционного суда попал в коррупционный скандал

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук оказался на грани увольнения - этого требует часть судей КС.

Судьбу председателя суда должны решить на специальном заседании, которое должно состояться 14 мая. Одной из причин того, что под Шевчуком закачалось кресло, является возможное влияние на его действия со стороны родного брата Рулава Одда (ранее носил имя Денис Шевчук), пишут журналисты Bihus.info

13 марта 3 судей - Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко написали письмо-обращение к своим коллегам и призвали к увольнению Шевчука. В письме они вспомнили и брата главы КС, и его возможное влияние на Шевчука, и кадровые назначения.

В частности, судьи указали, что Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата.

Часть судей КС уже давно не публично выражала недовольство влиянием брата Шевчука на суд.

После июля 2014-го брат сменил имя - с Дениса Шевчука на Рулава Одда. Одд приезжал к Шевчуку на работу, влиял на кадровую политику, в тоже время председатель суда для него снимал госдачу.

Журналисты несколько раз фиксировали под КС, в частности, на закрытом служебном паркинга суда, черную Suzuki Vitara, которой, вероятно, распоряжается семья Одда. Эту же машину встретили возле дома на территории госдач, где живет брат председателя КС с женой.

Официально машина оформлена на тестя Одда, который живет в Харькове. Имение под Киевом, куда приезжала Suzuki, с 2019-го официально арендует жена Рулава Екатерина Одд.

Элитный особняк на 550 кв. м расположен на закрытой территории комплекса отдыха "Пуща-Водиця" Государственного управления делами. С мая 2014-му и до конца прошлого года для Оддов этот дом арендовал сам глава КС, что подтверждается его декларацией.

О влиянии брата на председателя суда говорит и кадровая политика Шевчука. В сентябре 2018-го он подписал представление на назначение на должность заместителя секретариата Конституционного суда товарища Рулава Одда - Вадима Гончаренко.

И Гончаренко, и Одд свое время руководили харьковскими фирмами Олега Кияшко. Все они друзья и сейчас, по крайней мере так свидетельствуют социальные сети. Гончаренко и Одд дружат семьями.

Из-за внимания судей и нарушения процедуры назначения Гончаренко должность так и не получил.

В феврале 2019-го внештатными советниками Станислава Шевчука стали еще 3 человека (Михаил Чужмир, Дмитрий Лабоженко, Денис Невядомский), которых можно найти в разделе "друзья" в соцсетях семьи Оддов.

После упреков судей КС о незаконности распоряжений Шевчуку пришлось уволить и этих, и других внештатных советников.

Брат председателя КС - соучредитель фирмы "Українська морська транспортна компанія". С июля 2017 года Генеральная прокуратура открыла уголовное производство, где фигурирует эта фирма.

Дело касается государственного предприятия "Укрхімтрансаміак" и частной "Українська морська транспортна компанія". Государственное предприятие 2016-го заключило с фирмой Рулава договор о предоставлении вспомогательных услуг на сумму около 10 млн грн.

По версии следствия, фирма брата председателя КС услуг госпредприятию не предоставляла, а 10 млн просто вывели, чтобы поделить между участниками схемы.

13 марта, в день, когда 3 судей подписали письмо-обращение к коллегам по увольнению Шевчука, сам Станислав в собственном кабинете тайно принял влиятельные представители команды следующего президента Владимира Зеленского - Андрея Богдана.

И уже через 2 недели, сразу после первого тура президентских выборов, брат председателя КС выразил публичную поддержку Зеленскому.

Добавил к фото в социальной сети логотип "Зе! Команда" (правда, позже убрал его).

Между тем в Конституционном суде собралась комиссия, расследовавшая нарушения Станислава Шевчука. Вывод однозначен - оснований для увольнения достаточно. Поэтому 14 мая судьи Конституционного суда должны рассмотреть вопрос об увольнении председателя.

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Председателю Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе в США. Шевчук лишился американской визы из-за отмены статьи о незаконном обогащении. Рулав Одд под старым именем записан председателем партии "Русь". Общественная организация "Автомайдан" называет его "человеком режима Януковича". 29 ноября 2013-го, в канун разгона студентов "Беркутом", на камеру утверждал: "Евромайдан проиграл, будут распускать людей".