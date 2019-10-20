Председатель Киевской ОГА проработал три месяца и подал в отставку

Чиновник проработал в должности три месяца.

Председатель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в Facebook.

Заявление датировано 20 октября.

"Прошу принять мою отставку с должности председателя Киевской ОГА", - говорится в тексте.

В комментарии к сообщению чиновник процитировал отрывок произведения "Сад Гетсиманський": "Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі — морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти".

Президент назначил БНО-Айрияна председателем Киевской ОГА 10 июля.

Экономист-международник Бно-Айриян имеет дипломатический ранг - советник первого класса. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества в "Укрэнерго".

В прошлом году заработал 3,4 млн грн.

Четыре года назад работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности, где возглавлял направление стратегического планирования и европейской интеграции.

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В августе президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область назначил нового главу областной государственной администрации Виталия Бунечко.