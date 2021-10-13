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среда, 13 октября 2021 10:07

Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ

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Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Арахамия не мог вспомнить, о чем два часа говорил с ОПЗЖ в ресторане. Фото: sluga-narodu.com

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ночью встречается в ресторане с ОПЗЖ.

Об этом рассказал журналист "Українська правда" Михаил Ткач.

16 сентября этого года у ресторана Eshak в Киеве журналисты зафиксировали кортежи с охраной. Около полуночи с заведения вышел нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович. На крыльце ресторана общался с Арахамией. Потом веселый "слуга" покинул ресторан на Toyota.

Также на ночной встрече был еще один нардеп от "СН" Остап Шипайло - член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. "Слуга народа" сел в бронированный Mercedez депутата из ОПЗЖ.

Абрамович - один из 47 депутатов, подписавших обращение в Конституционный суд, что заблокировало антикоррупционную реформу и вызвало конституционный кризис, говорится в сюжете.

Его называют близким к бизнесменам Виталию Хомутыннику и Павлу Фуксу, который недавно попал под санкции СНБО. С Хомутынником у Абрамовича общий газодобывающей бизнес.

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Когда журналист спросил нардепа с ОПЗЖ о ночной встрече с Арахамией, тот ответил: "У меня с ним хорошие, товарищеские отношения. Политические вопросы обговаривали".

Сам Арахамия заявил в комментарии, что встречается со всеми фракциями и группами, кроме "Европейской солидарности".

"Слуга" сказал, что обсуждал с Абрамовичем "рабочие" вопросы и назвал того "влиятельным внутри ОПЗЖ".

"Руководитель президентской фракции Арахамия, член комитета по вопросам энергетики Шипайло и парламентарий с ОПЗЖ Абрамович больше двух часов обсуждали какие-то вопросы и никто из них не может вспомнить, какие именно", - говорит Михаил Ткач.

Также журналисты зафиксировали, как 24 августа вечером у того же ресторана был припаркован бронированный Mercedez, рядом - Land Cruiser, которым пользуется Арахамия.

После того, как охрана обратила внимание на авто журналистов, начала кому-то звонить. У ресторана появился помощник-консультант Арахамия Петр Домашенко, сел за руль и авто покинуло парковку.

Подом к ресторану подогнали внедорожник и охрана положила в машину сумку и черный пакет. Далее с заднего двора ресторана выехал Mercedez и внедорожник последовал за ним. Журналисты выяснили, что кортежем пользуется бизнесмен Вемир Давитян и что тот посещает Офис президента.

В октябре прошлого года журналисты сообщали, что помощника президента Сергея Шефира ночью тайно возят на Mercedes-Maybach, которым пользуется охрана Рината Ахметова, в поместье олигарха.

Состояние Рината Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Олигарх - самым богатый в Украине.

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