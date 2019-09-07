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суббота, 07 сентября 2019 16:46

Председатель Европарламента сделал заявление о Сенцова

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Председатель Европарламента сделал заявление о Сенцова
Олега Сенцова хочет увидеть председатель Европарламента Фото: LIGA.net

Глава Европарламента Давид Сассоли хочет лично встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Европейского парламента, передает УНН.

"С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Сенцов получил премию Сахарова Европейского парламента за свободу мысли в 2018 году. Я поздравляю его как человека мужества и решимости, который оказывал сопротивление несправедливости с помощью достоинства и встал на защиту демократии, верховенства закона и прав человека ", - сказал глава ЕП.

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Сассоли отметил, что Сенцова освободили в рамках соглашения между Россией и Украиной об обмене группами удерживаемых лиц.

"Мы приветствуем это как шаг в правильном направлении и признак снижения напряженности между двумя странами. Я с нетерпением жду встречи с Олегом Сенцов лично в Европейском парламенте и возможности вручить ему премию Сахарова ", - добавил Сассолси.

25 октября 2018 во время пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии "За свободу мысли" имени Сахарова.

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