Председатель Черниговской ОГА подал в отставку

Александр Мисник написал заявление на увольнение. Фото: "Менщина"

20 мая председатель Черниговской облгосадминистрации Александр Мисник написал заявление на увольнение с должности.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Чтобы избежать домыслов и политических спекуляций, сообщаю: сегодня утром я, как и все мои коллеги из других областей, написал заявление на увольнение - как того требует Закон Украины "О местных государственных администрациях", - написал Мисник в Facebook.

Полномочия председателей местных государственных администраций прекращаются в случае избрания нового президента Украины.

"Далее решение за президентом!", - добавил чиновник.

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Мисник поздравил жителей Черниговщины с инавгурацией Владимира Зеленского.

Александр Мисник был назначен на должность главы ОГА в конце ноября 2018 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман подаст в отставку на заседании правительства в среду. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.