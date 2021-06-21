Предписание НАПК и заявление Споттисвуд – спланированная акция давления на Витренко - Бутенко

Бутенко призвал отреагировать на ситуацию правоохранительные органы. Фото: Butenko Alexey/Facebook

Украинский бизнесмен, глава совета директоров "Восточной инвестиционной группы", руководитель Офиса антикризисных действий Butenko Anti-Crisis Management Алексей Бутенко заявил в своем Facebook, что поспешность действий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и главы наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд по отстранению руководителя НАК Юрия Витренко говорит о спланированной акции давления.

"Заявление Споттисвуд является не чем иным, как действием, повлекшим подрыв репутации группы "Нафтогаз". Поспешность действий наводит на размышления, что данная комбинация (предписание НАПК + заявление Споттисвуд) есть не что иное, как спланированная акция давления на господина Юрия Витренко.

Офис антикризисных действий Butenko Anti-Crisis Management выражает свою поддержку господину Юрию Витренко и призывает соответствующие правоохранительные органы дать правовую оценку случившемуся", – написал он и опубликовал ссылку на аналитический материал издания "Экономическая правда" по этому поводу.



