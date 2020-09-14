Правоохранители взялись за массовые гуляния в Днипре и Одессе

Мэр Днипра Борис Филатов делает селфи во время празднования дня города. Фото: nashemisto.dp.ua

Правоохранители взялись за расследование нарушения карантина в Днипре и Одессе во время празднования дней городов. Об этом в понедельник сообщил сайт президента.

На селекторном совещании правоохранители проинформировали президента Владимира Зеленского, что на праздновании Дня города в Одессе и Днипре собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм.

По данному факту возбуждено уголовное производство в Одесской области и идет расследование.

Также правоохранители сообщили, что организаторы праздников должны понести административное наказание в размере 170 тыс. грн. Если эпидемиологическое расследование установит причинно-следственную связь между этими празднованиями и увеличением количества больных коронавирусной инфекцией или смертностью от этой болезни, - будет открыто уголовное производство.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов возмутился тем, что власть Днипра устроила многолюдное празднование Дня города во время эпидемии коронавируса.