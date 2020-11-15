"Правительство жесткими ограничениями прикрывает свою бездеятельность" - экономист

Правительство пытается копировать другие развитые страны. Фото: Радио Свобода

Правительство вместо финансирования медицины, досрочно погашает долги и закапывает в асфальт деньги с сovid-фонда. При этом власти пытаются делать вид будто что-то делает для преодоления пандемии, рассказывает для Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

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Есть ли у правительства стратегия остановить надвигающейся кризис ?

— У Кабмина есть только бессилие. За эти месяцы он так и не смог подготовиться к осенне-зимней пандемии. Со стороны Министерства здравоохранения звучат положительные рапорты об увеличении койков в больницах. Но это просто статистика. На самом деле мы имеем необорудованные больницы, где нет кислорода, аппаратов ИВЛ и достаточного количества медиков.

Как должен действовать Кабмин в нынешней ситуации?

— Власти должны были помочь малому и среднему бизнесу. Так они могли бы накопить резервы даже в этот карантин на выходные. Нужно было формировать специальные фонды для доплат врачам, запасы лекарств и средств медицинской защиты. Маски и антисептики должны были за государственные средства раздавать на входе в госучреждения и общественные места. И самое главное - должны были финансировать медицину, осуществлять закупку кислорода и аппаратов ИВЛ. В больших городах можно было бы разместить мобильные больницы быстрого развертывания. Всего этого не сделали. Больные из больниц показывают, в каких условиях они на самом деле находятся. И это вызывает ужас.

— Нашей власти всегда не хватает денег и времени. На этот раз мы оказались в уникальной ситуации. Потому что каким-то чудом эта коронакриза докатилась до нас позже в Европе. Она была достаточно ослаблена и украинцы весной не так сильно болели. Власть имела 5 месяцев и почти 10 миллиардов долларов. Поэтому все можно было сделать, чтобы встретить эту волну коронавируса в полном вооружении. А сейчас мы видим беспомощность и отчаяние власти, которая принимает глупые решения, как карантин выходного дня.

Какую помощь нужно дать бизнесу во время карантина?

— Бизнесу нужно помочь сохранить рабочие места, дать льготные кредиты на выплату зарплаты и кредиты на послекарантиное обновления. Есть много инструментов поддержки, но в парламенте приняли бессмысленное решение - поднятие "минималки". Это якобы в интересах простых людей. Но от этого в карманах больше денег не стало.



— Решение правительства приводят к уничтожению малого и среднего бизнеса. У нас есть определенные политгрупы которые защищают крупный бизнес, а о малом и не думают. Поэтому он привык существовать в параллельной реальности от власти.

Где взять деньги на восстановление медицины и экономики?

— Один из крупнейших расходов в бюджете - это обслуживание внешних и внутренних долгов, на которое тратят более 170 миллиардов гривен в год. Была реструктуризация долга, который оставил в бюджете примерно до 300 миллиардов. И если бы она была профинансирована весной - мы смогли бы избежать этих осложнений. Но произошло изменение одного Минфина на другого, который отвечает прихотям внешних кредиторов. Поэтому сейчас в стране происходит антигосударственная бюджетная политика. У нас пустые казначейские счета, денег в государстве нет, огромный дефицит бюджета и наполостановлена экономика. А перед началом этой пандемии Минфин радостно сообщал об осуществлении рекордов погашения долгов. То есть за эти месяцы в карманы нескольких кредиторов и фондов закачали примерно 3 миллиарда долларов. А это деньги, которые сейчас крайне нужны для экономики и медицины.

Стоит ли вводить полный локдаун?

— В бедных странах, таких как Украина, негативные стимулы в виде запретов и штрафов не работают. Вот если бы людям платить деньги за временную изоляцию на выходные или делали бы в будни дополнительные скидки в торговых сетях - все бы сидели дома и соблюдали правила. Также могли бы доплачивать средства пенсионерам и молодежи, чтобы они придерживались карантинного режима. Это было бы действенно.

— Правительство пытается копировать действия других стран, думая что мы Польша или Италия. Но у нас даже восприятие обществом правоохранительных органов, которые должны следить за порядком, иначе, чем там. Я думаю, что карантин выходного дня может спокойно перерасти в локдаун в конце года. И это сделают от бессилия власти, которая будет продолжать прикрывать свою бездеятельность жесткими ограничениями.

11 ноября Кабмин принял решение ввести "карантин выходного дня". В это время запрещена работа развлекательных заведений, ресторанов, кафе, спортзалов, непродуктовых магазинов и ТРЦ. Карантин будет действовать с 14 до 30 ноября. Президент Владимир Зеленский считает, что карантин выходного дня поможет избежать жесткого локдауну.