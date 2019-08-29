Правительство в течении месяца подготовит программу действий - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что программа нового правительства будет готова в течении месяца.
Об этом Гончарук сказал во время заседания парламента в четверг, 29 августа.
"Правительство может подать программу в течении месяца", - отметил премьер-министр.
По его словам, в нового состава Кабмина есть представление о том, что происходит, но необходимо оценить реальное положение дел.
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На первом заседании 29 августа Верховная Рада назначила новым главой правительства нынешнего заместителя руководителя Офиса президента Алексея Гончарука.
Алексей Гончарук пообещал ипотеку под 12-13% годовых, легализацию игорного бизнеса и открытия рынка земли до 2020-го. Выступил против тезиса о возможном дефолте - призвал не строить "экзотические сценарии", чтобы не отпугивать инвесторов.
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