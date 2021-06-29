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среда, 30 июня 2021 00:07

Правительство сорвало реформу оборонных закупок - депутат

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Правительство сорвало реформу оборонных закупок - депутат
Уруский должен уйти в отставку - Чернев. Фото: Радио Свобода

Один из важнейших законов в сфере обороны - Закон "О оборонных закупках", что убирает коррупцию в закупках в секторе обороны и приближает нас к ПДЧ в НАТО, отсроченный постановлением Кабмина почти на год.

"Олег Уруский (вицепремьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей. - Gazeta.ua) не способен вовремя разработать нормативно-правовую базу для выполнения этого Закона и поэтому инициировал его неконституционною отсрочку", написал в фейсбуке депутат от "слуг" Егор Чернев.

"Фактически Уруский сорвал антикоррупционную реформу оборонных закупок и отбросил нас назад на нашем пути в НАТО. Если вице-премьер Уруский не способен соблюдать законы Украины, он должен уйти в отставку.", Сообщил Чернев.

"Это прямое нарушение Конституции. Напомню господину премьер-министру, чья подпись стоит под постановлением, что закон имеет высшую юридическую силу и ни одно постановление не может вносить изменения в него. У меня есть другое решение, полностью соответствует Конституции и законодательству Украины: если не хватает компетентности - должен уйти в отставку, а ВР назначит более компетентного вице-премьера ", сообщил он.

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Государственные оборонные предприятия пожаловались на отсутствие финансирования тайных военных проектов. Госзаказ в 2020 и 2021 году утверждали с опозданием на четыре-пять месяцев. Поэтому предприятия не получили достаточно средств.

Неэффективную процедуру финансирования должны были заменить на конкурентную и открытую. Закон "О оборонных закупках" президент подписал в июле прошлого года. Реформа должна усилить гражданский контроль за эффективностью расходов Минобороны.

Закон установил новые правила. Но на них не перешли. Прежнее законодательство утратило силу, но фактически продолжает действовать. Новое - не имеет прописанных процедур.

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