Правительство согласовало ряд председателей ОГА и упростило субсидии для военных

Кабинет министров согласовал ряд будущих председателей ОГА и их заместителей.
Об этом шла речь на заседании правительства в воскресенье.
В частности Кабмин согласовал кандидатуры:
председателя Киевской ОГА Алексея Чернышева;
Кировоградской - Андрея Балоня;
Луганской - Сергея Гайдая;
Харьковской - Алексея Кучера;
Черниговской - Андрея Прокопенко.
В то же время правительство согласовало увольнение с должности председателя Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и Луганской - Виталия Комарницкого.
Также Кабмин одобрил изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет.
В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.
Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак. Объявил конкурс на занятие должности председателя Морской администрации.
Также - согласовал объединения региональных отделений Фонда государственного имущества, чтобы оптимизировать структуру, сократить расходы на содержание и повысить эффективность приватизации.
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Председатель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении. Об этом сообщил в Facebook.
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