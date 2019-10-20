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воскресенье, 20 октября 2019 16:31

Правительство согласовало ряд председателей ОГА и упростило субсидии для военных

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Правительство согласовало ряд председателей ОГА и упростило субсидии для военных
Кабмин согласовал 5 председателей облгосадминистраций.

Кабинет министров согласовал ряд будущих председателей ОГА и их заместителей.

Об этом шла речь на заседании правительства в воскресенье.

В частности Кабмин согласовал кандидатуры:

председателя Киевской ОГА Алексея Чернышева;

Кировоградской - Андрея Балоня;

Луганской - Сергея Гайдая;

Харьковской - Алексея Кучера;

Черниговской - Андрея Прокопенко.

В то же время правительство согласовало увольнение с должности председателя Киевской ОГА Михаила Бно-Айрияна и Луганской - Виталия Комарницкого.

Также Кабмин одобрил изменения в постановление, которые упрощают назначения жилищных субсидий детским домам семейного типа, военнослужащим, гражданам старше 60 лет.

В частности, детские дома семейного типа могут получить субсидию на сверхурочную площадь домов, а приобретенный ими автомобиль не приведет к потере субсидии.

Кроме того, правительство временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак. Объявил конкурс на занятие должности председателя Морской администрации.

Также - согласовал объединения региональных отделений Фонда государственного имущества, чтобы оптимизировать структуру, сократить расходы на содержание и повысить эффективность приватизации.

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Председатель Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении. Об этом сообщил в Facebook.

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