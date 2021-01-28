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четверг, 28 января 2021 10:37

Правительство Шмыгаля не буду увольнять, есть очевидные победы - "слуга"

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Правительство Шмыгаля не буду увольнять, есть очевидные победы - &quot;слуга&quot;
Денис Шмыгаль работает премьером с марта прошлого года. Фото: kmu.gov.ua

Вопрос отставки правительства во главе с премьером Денисом Шмыгалем на фракции "Слуга народа" вообще не обсуждается .Об этом сказал народный депутат от "Слуга народа", председатель бюджетного комитета Данил Гетманцев в кулуарах в четверг.

На вопрос, что нынешний и. в министра энергетики Юрий Витренко может заменить премьера Шмыгаля Гетманцев "слуга" ответил:

"Я бы не мыслил многоходовками. Ведь что-то многоходовка не слишком работают. Ни у нас, ни у предшественников.

Я не обсуждал бы сейчас вопрос премьерских перспектив господина Витренко. С тем сопротивлением, с которым он назначается на должность министра, эти перспективы (должность премьера. - Gazeta.ua) являются очень призрачными".

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"Отставка премьер-министра когда-то состоится точно. Я не убежден - что весной. На фракции вопросы отставки вообще не обсуждается. И не обсуждается вопрос по отставке правительства", - сказал депутат.

Гетманцев заявил, что "тот период времени, который премьер провел в кресле не позволяет объективно оценить результаты".

"У них (правительства. - Gazeta.ua) есть несомненные победы. Вот смотрите, ни одного вопроса по локдауну нет. Количество заболеваний уменьшилось. Это очевидная победа правительства. Но хорошие новости не популярны - лучше поговорить об отставке премьера. 70 тысяч коек уже оборудованы.

У правительства есть просчеты, вспомним бюджетное финансирование в октябре-ноябре прошлого года, положение дел на таможне. Но с другой стороны возьмем налоговые поступления.

Премьер - абсолютно адекватный, с ним можно работать, указывать на ошибки - он слышит. Поэтому время говорить о каких-либо отставки", - сказал "слуга".

18 декабря Верховная Рада не назначила бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко на должность министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.

Вопрос отставки правительства может возникнуть, если будет нужно принести кого-нибудь "в жертву", например, из-за ситуации с тарифами или эпидемией, сообщали СМИ со ссылкой на команду президента Владимира Зеленского.

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