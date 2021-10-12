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вторник, 12 октября 2021 20:32

Правительство поступает правильно, ограничивая экспорт металлолома – Кисилевский

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Правительство поступает правильно, ограничивая экспорт металлолома – Кисилевский
Фото: pixabay.com

Правительство должно запретить экспорт металлолома, чтобы обеспечить экономическое развитие.

Об этом заявил народный депутат из фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

"Учитывая двадцатикратный рост экспорта металлолома, действия государства необходимы, и должны состояться гораздо раньше, чем сейчас. Но то, что правительство наконец эту проблему заметило и предложило такой проект решения (о запрете экспорта металлолома. - Gazeta.ua) - это хорошо", - сказал Кисилевский.

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Он подчеркнул, что Украина должна отходить от сырьевой модели экономики, которая не обеспечивает развитие, самостоятельно перерабатывать сырье, производить и экспортировать готовую продукцию. Поэтому намерение правительства ограничить вывоз металлолома, который является стратегическим сырьем для металлургии, можно только приветствовать.

"Это свидетельствует о том, что правительство понимает: сырьевая экономика не принесет благосостояния украинским гражданам и не будет способствовать экономическому росту. Экономическому росту будет способствовать увеличению переработки сырья внутри страны", - подытожил Кисилевский.

Объединение металлургов и промышленников обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю и призвали временно ограничить экспорт металлолома, чтобы не допустить остановки украинских предприятий. Позже Министерство экономики подготовило проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам до сих пор не произошло.

В свою очередь нардеп Алексей Мовчан заявил, что Украине крайне необходимо ввести временный мораторий на экспорт металлолома, чтобы сохранить рабочие места и спасти от кризиса отрасли, содержащие целые города. А также необходимо принять меры по экспортеру, которые манипулируют ценами на лом, вносят в декларации заниженные цифры, а разницу выводят в оффшор.

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