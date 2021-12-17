Правительство ответило на предупреждение СБУ о срыве отопительного сезона

Правительство отреагировало на предупреждение СБУ о возможном энергетическом кризисе. Фото: pixabay.com

В Украине решена проблема с дефицитом угля.

Баланс сейчас положительный, заявил 17 декабря премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"О наличии угля: мы ежемесячно добываем и импортируем два миллиона тонн при потреблении 1,7 миллиона тонн в месяц. По запасам газа – их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон", – сказал он.

Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу со 100% использованием газа.

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Служба безопасности Украины направила 8 декабря отчет в Кабмин относительно контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры в электроэнергетической сфере. Украина в шаге от остановки теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают отоплением целые регионы, из-за критически низких запасов угля. С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась. По состоянию на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.