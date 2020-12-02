Правительство отменяет карантин выходного дня

Карантин выходного дня действовал в Украине последние 3 недели. Фото: Reuters

Кабинет министров не будет продолжать ограничения, которые последние 3 недели действовали в выходные дни. На всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.

"Можно констатировать, что мы получили положительный эффект. К концу карантина выходного дня, 30 ноября, за предыдущую неделю мы получили на 6 тысяч случаев инфицирования меньше, чем прогнозировалось. Усиленные меры на выходных несколько стабилизировали ситуацию и в больницах: наблюдается выравнивание ситуации с занятостью кроватей, которая уже месяц держится на уровне 27-28 тысяч.

Это позволяет снять именно эти ограничения. На выходные и в будни будут действовать ограничения оранжевой зоны на территории всей страны", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, сейчас правительство работает над вероятным введением локдауна в Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов утверждает, что жесткий карантин в Украине точно введут. Сейчас идут дискуссии относительно дат. Советник главы ОП Тимофей Милованов утверждает, что весной ждать локдауна не стоит.