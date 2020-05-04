Правительство ослабило карантин: кому разрешили работать

С 11 мая карантинные ограничения в Украине будут смягчены. В частности, позволят посещать парки и летние террасы ресторанов.
Изменения приняли на внеочередном заседании правительства 4 мая.
"Мы приближаемся к так называемому умеренному плато, когда ситуация является ровной и не имеет резкого роста. Двигаемся по оптимистическому прогнозу развития эпидемии в Украине... С 11 мая начинаем снятие ограничений", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Правительство разрешило с 11 мая открыть и запустить:
- парки, скверы, зоны отдыха
- парикмахерские, салоны красоты
- летние площадки кафе и ресторанов; заведения питания будут работать "на вынос"
- оптовую и розничную торговлю, кроме зон развлечений, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ
- сервисы бытовой техники
- библиотеки, музеи
- тренировки на закрытых базах для профессиональных команд
- стоматологические кабинеты
- деятельность аудиторов, адвокатов, нотариусов
Указанные учреждения должны обеспечить необходимые санитарные нормы.
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По состоянию на утро 4 мая в Украине зарегистрировали 12 331 инфицированного коронавирусом. Из них 303 умерли. Выздоровели - 1619.
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