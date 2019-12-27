Правительство ликвидировало "зарплатное рабство"

Работники госучреждений смогут самостоятельно выбирать банк для начисления зарплаты. Фото: espreso.tv

Кабинет министров снял ограничения по перечню банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Мы это называем ликвидацией зарплатного рабства. Это шутка, конечно. До сих пор у нас существовал четкий перечень банков, в которых работники бюджетных учреждений могли открывать свои счета. Сейчас, если человек работает в бюджетном учреждении и имеет банковский счет, он сможет сообщить об этом работодателю и получать деньги на свою карточку. Его никто не будет загонять в какой-то отдельный банк", - сказал Гончарук.

Он отметил, что это приведет к экономии.

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"Так же мы разрешили самостоятельно выбирать форму, в которой украинцы смогут получать льготы в следующем году. Теперь если вы должны получать какую-то льготу или социальную выплату, пенсию, вы сможете самостоятельно определять, в какой форме [наличной или безналичной] хотите получить средства от государства", - добавил премьер.

Сегодня Кабмин одобрил законопроект о труде. Документ должен расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин, повысить доходы.