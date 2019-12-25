Правительство еще раз экстренно обсудило газовые договоренности с Россией

Кабинет министров во вторник вечером провел экстренное заседание по газовым переговорам с Россией.

"Формат заседания полностью закрытый – ДСК (для службового пользования)", сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Заседание длилось около часа.

Других подробностей депутат на сообщил.

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20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.