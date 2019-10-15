Правительство едет на переговоры с МВФ

Вместе с министрами в США поедут представители Нацбанка Украины. Фото: EPA

Делегация украинских министров и представителей Нацбанка в ближайшее время посетит США для продолжения переговоров с МВФ.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в видеоблоге "Чашка премьера".

"Наша группа министров совместно с представителями Национального банка поедет в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить переговоры с Международным валютным фондом по программе, которая, по нашим ожиданиями и оценками, должна начаться уже в этом году.

Это не о деньгах. Это прежде всего о доверии к Украине и к украинской власти, о нашей способности как страны выполнять взятые на себя обязательства для всех международных партнеров. Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности", - сказал глава правительства.

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Украина может получить новый транш МВФ до конца 2019-го. Об этом заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.