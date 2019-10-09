Когда Украина получит транш МВФ

Новый меморандум с МВФ будет включать требования Фонда, которые Украина не выполнила в рамках прошлых программ. Фото: Depositphotos

Украина может получить новый транш МВФ до конца 2019 года.

"С Кабмином и Офисом президента в этом смысле мы на одной странице - все хотят получить программу до конца года", - заявила первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, пишет Liga.net.

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Новый меморандум с МВФ будет включать требования Фонда, которые Украина не выполнила в рамках прошлых программ, отмечает Рожкова.

"Обычно это каркас следующего документа. Далее начинаются переговоры по новым пунктам. Например, в части НБУ, речь будет идти о реформе небанковского финансового сектора, поскольку закон о "сплите" Нацкомфинуслуг уже принят", - подытожила Екатерина Рожкова.

Украина договаривается с МВФ о новой программе, которая предусматривает предоставление кредита в $5 млрд. Программа будет рассчитана на 3 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров.