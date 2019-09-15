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воскресенье, 15 сентября 2019 00:29

Переговоры с МВФ. Сколько денег получит Украина?

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Переговоры с МВФ. Сколько денег получит Украина?
Украина рассчитывает на $5 млрд от МВФ. Фото: Укринформ

Украина договаривается с Международным валютным фондом о новой программе, которая предусматривает предоставление кредита в 5 млрд долларов.

Программа будет рассчитана на 3 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров.

Источники захотели остаться анонимными, так как переговоры о новой программе сотрудничества продолжаются.

Ранее в Нацбанке сообщали, что новая программа сотрудничества с МВФ будет сроком до 4 лет, а объем ее финансирования составит до 10 млрд долларов.

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Действующая программа сотрудничества Украины с МВФ, stand-by, рассчитанная на 14 месяцев. В рамках программы планировалось получения трех траншей кредита на общую сумму 3,9 миллиарда долларов. Первый транш программы поступил в Украину сразу после ее подписания. Второй должен был поступить в мае 2019 года.

Напомним, миссия МВФ начала работу в Украине 12 сентября. Ее представители встретились с руководством Нацбанка и в частности обсудили новую программу сотрудничества.

В прошлый раз миссия Фонда находилась в Украине с 21 по 29 мая 2019-му. Тогда уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Вернуться в Киев планировала после парламентских выборов и формирования нового правительства.

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