Правительство будет обжаловать приговор суда по вкладам Суркисов

Минфин будет обжаловать решение суда по Суркисам. Фото: РБК

Министерство финансов готовит апелляцию на решение Печерского суда по Суркисам по делу "ПриватБанка".

"Принятое 2 сентября решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направленное на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", - говорится в заявлении Минфина.

Министерство не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка: "Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на провозглашенное сегодня постановление".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суркисы vs ПриватБанк: Малюська увидел "договорняк" между судьями и олигархами

Напомним, что "ПриватБанк" проиграл в Печерском суде братьям Суркисам дело на $350 млн.