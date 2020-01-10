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пятница, 10 января 2020 11:07

Правительство анонсирует финальное обсуждение рынка земли

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Правительство анонсирует финальное обсуждение рынка земли
Рынок земли планируют запустить с октября этого года. Фото: УНІАН

В понедельник, 13 января, состоится публичное обсуждение финальной версии законопроекта о введении рынка сельскохозяйственных земель с участием представителей правительства и народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Состоится публичное обсуждение земельной реформы на тему "Как изменился законопроект об обороте земель после правок?"

Во время мероприятия представители правительства, депутаты фракции "Слуга народа", аграрного комитета озвучат финальную версию земельной реформы в Украине и объяснят предложенные изменения в законопроект", – сообщают в правительстве.

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Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявлял, что законопроект о рынке земли готов ко второму чтению.

Если законопроект примут в целом, рынок земли заработает с октября 2020 года.

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