Не более 10 тыс. га в одни руки: узаконивание рынка земли приближается к голосованию

Право покупать иностранцам только после референдума, говорят в правительстве. Фото: УНІАН

Законопроект о рынке земли готов ко второму чтению. Об этом в пятницу сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Заключение комитета со всеми правками зарегистрировано на сайте Верховной Рады.

"Главное:

1. Право покупать иностранцам только после референдума.

2. Право покупать землю имеют украинские граждане и юридические лица основаны (исключительно) гражданами Украины.

3. Ограничение в одни руки - 10 тыс. га.

4. Как считается ограничение. Например, человек имеет 25% в компании. Эта компания является владельцем 8 тыс га. Тогда, считается, что человек выбрал 1/4 от 8 тыс = 2 тыс. га. И еще может докупить 8 тыс. га. Нет ограничений на связанные лица.

5. Банки могут становиться собственниками земли. Но только через взыскания залога из-за невыплаты кредита.

Ограничение в 10 тыс. га на банки не распространяется. Банки должны продать землю полученную в качестве залога в течение 2 лет. Все банки имеют право кредитовать землю, независимо от формы собственности. То есть, банки с иностранным капиталом могут кредитовать землю, получать землю в залог, но должны продать ее.

Если банки не продают землю в течение 2 лет, земля конфискуется. Государство выставляет землю на продажу, забирает расходы, и остальное возвращает банку", - написал Милованов.

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13 ноября прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об отмене запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Если его примут в целом, рынок земли в Украине заработает с октября 2020 года.