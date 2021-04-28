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среда, 28 апреля 2021 13:55

Правительство анонсировало ослабление карантина в областях

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Правительство анонсировало ослабление карантина в областях
Карантина не майские выходные не будут усиливать. Фото: Reuters

В ряде областей ослабят карантин. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"Начну с главных новостей. За прошедшую неделю сразу три области оставили красную зону карантина. Это: Черновицкая, Львовская и Одесская. Фактически по всем областям мы видим снижение количества новых случаев и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели или дни смогут ослабить карантин", - сказал премьер.

"В то же время обращаюсь к местной власти - у вас остаются инструменты для быстрого реагирования и усиления определенных карантинных ограничений, если видите резкое увеличение количества новых случаев", - заявил Шмыгаль.

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Адаптивный карантин - эффективный, сказал глава правительства.

"Этот механизм сохраним и в дальнейшем.

Но не надо забывать, что майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости. Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники.

Карантин усиливать не будем, но усилим меры по соблюдению установленных ограничений. Прежде всего речь идет о социальной дистанции, масочном режиме.

Еще раз просим всех прислушиваться к Министерству здравоохранения и к лидерам церквей, призывающих соблюдать противоэпидемические нормы и праздновать Пасху дома", - заявил Шмыгаль.

Также премьер сообщил, что уже подано более 300 тыс. заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства.

"Первые 200 миллионов гривен пошли на выплаты", - заявил он.

В Украине за последние сутки обнаружили 9590 новых больных коронавирусом. Умерли 441 пациентов. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Львовской областях.

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