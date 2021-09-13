Правительство активизировало работу над ракетной программой

В КБ "Южное" прошло совещание по реализации программы развития ракетной техники и ракетно-реактивного вооружения.

В КБ "Южное" прошло совещание по реализации программы развития ракетной техники и ракетно-реактивного вооружения

Об этом в Facebook сообщил Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

В КБ "Южное" прошло совещание по реализации программы развития ракетной техники и ракетно-реактивного вооружения

"В августе во время заседания СНБО Украины был принят ряд важных решений в оборонной сфере, одно из которых касалось развития ракетного вооружения до 2031 года. На сегодня есть принципиальная позиция украинской власти относительно дальнейшего наращивания усилий по созданию и поставке в войска ракетного вооружения собственного производства. Расходы на реализацию этих планов превысят 200 млрд грн до 2031 года. Этот вопрос находится на личном контроле президента Украины и требует особого внимания", — сообщил Уруский.

В КБ "Южное" прошло совещание по реализации программы развития ракетной техники и ракетно-реактивного вооружения

Согласно фотоотчета, размещенного на Facebook вице-премьер-министр Украины Уруского. Одним из вопросов, который обсуждался во время совещания это ситуация вокруг проект создания оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан".

В КБ "Южное" прошло совещание по реализации программы развития ракетной техники и ракетно-реактивного вооружения

Как известно ранее, в феврале 2021 года, Минобороны Украины сообщило о планах подписать контракт на первый опытный дивизион ОТРК "Сапсан". Опытный дивизион будет сокращенного состава и состоять из элементов необходимых для испытаний. Тогда, экс-заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк сообщил, что первая батарея будет выполнена в следующем составе: по две пусковые установки и машины заряжания, а также две машины управления - уровня командира батареи и уровня командира дивизиона. Такое решение позволит провести все необходимые испытания, которые включают не только стрельбы, но и организацию связи и управления. Таким образом цикл испытаний "Сапсан" будет значительно компактнее, что позволит ускорить его принятие на вооружение.