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воскресенье, 23 мая 2021 19:48

Правды в сказанном Зеленским было 17,6% - фактчекинг пресс-конференции

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Правды в сказанном Зеленским было 17,6% - фактчекинг пресс-конференции
Аналитики показали манипуляции Зеленского. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленсткий умело забирает себе заслуги других ветвей власти и умалчивает или заговаривает неудобные для себя вопросы. Об этом сообщает фактчекинговий проект "Вокс Чек".

Аналитики выделили 17 цитат Зеленского с пресс-конференции.. Из них правдивыми были 17,6%, три цитаты. 35,3% были манипуляциями, 11,8% - ложью, еще 11,8% - преувеличениями.

Не обошлось и без традиционных для президента "если бы" и других фраз, которым невозможно присвоить вердикт. Поэтому "без вердикта" остались три цитаты, или 17,6%. Была и одна техническая ошибка, которая составила 5,9% среди заявлений президента.

Экономика

Зеленский сманипулировал, когда говорил, что хочет "строить справедливую Украину, где нет бедности" и о повышении минимальной зарплаты.

Повышение минималки повышает расходы государственного бюджета и бизнеса, а также может ускорить инфляцию (которая прежде всего бьет по бедным людям). Кроме того это может сократить занятость именно тех людей, которые получают близкую к минимальной зарплату, пишут аналитики.

Также нельзя сказать, что снижение бедности Зеленский начинает, как он заявил, "с нуля".

С 2015 по 2019 год уровень бедности в Украине снижался, а в прошлом году вырос из-за кризиса. Значительное повышение минимальной зарплаты были и при предыдущей власти - например, правительство Гройсмана удвоило минималку с 2017-го, что нарастило инфляцию.

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Зеленский преувеличил, когда сказал, что 800 тыс. человек получили в условиях локдауна по 8 тыс. грн поддержки от государства. С декабря 2020 года помощь получили около 675 тыс, что на 16% меньше, чем сказал президент.

Также президент сманипулировал, когда сказал, что "получил уменьшены проценты по кредитам". "Программа "5-7-9" появилась. Сейчас я борюсь с тем, чтобы не только на словах работала программа, которую я пообещал гражданам Украины, это ипотека под 7%", - говорил Зеленский.

Действительно, по состоянию на 11 мая по программе "5-7-9" выдали 15 406 кредитов на 39,5 млрд гр. Однако кредиты по этой программе - субсидированные государством, а не рыночные. Рыночные для бизнеса в национальной валюте стоят около 8% (краткосрочные) и 15% (долгосрочные).

Реальные ипотечные ставки находятся в диапазоне 14-18%. На удешевление стоимости ипотечных кредитов в госбюджете на этот год заложено 34 млн грн. Поэтому "ипотеку под 7%" также финансируют налогоплательщики.

Процентные ставки по кредитам и депозитам зависят от инфляции. Независимость НБУ нужна именно для того, чтобы держать инфляцию под контролем, а значит - способствовать снижению ставок. Фактическое признание президента в давлении на НБУ - тревожный сигнал.

Зеленский сказал неправду, что средняя зарплата "во многих городах Украины очень сильно приближается к той сумме, которую люди зарабатывают в Польше".

Средняя зарплата украинцев, работающих в Польше, в прошлом году составила $2 515 по паритету покупательной способности (из-за разницы цен деньги имеют разную покупательную способность в разных странах. На одинаковую сумму можно приобрести разное количество товаров и услуг). В Украине - 14 178 грн, это $ 1 885 по ППС. Зарплата украинцев, работающих в Польше, все еще выше.

Минимальные зарплаты, пенсии и вообще экономические вопросы не входят в компетенцию президента. Конечно, у президента есть монобольшинство, которое формирует правительство. Поэтому фактически президент может влиять на правительство. Но ни давление на правительство, ни ручное управление решениями НБУ не является нормальной практикой в демократическом государстве, отмечает "Вокс Чек".

Вакцинация

Зеленский манипулировал, когда говорил о вакцинации.

Президент заявил, что контрактов на 45-47 млн бесплатных вакцин от коронавируса для населения "это максимальное количество, которое можно было найти". "Что соответствует количеству нашего населения, если не брать детей", - говорил Зеленский.

Количество взрослого населения (старше 18 лет) - примерно 33,9 млн человек, пишут аналитики.

Если закупать дводозные вакцины, для вакцинации всего взрослого населения понадобится 67,8 млн доз.

Если бы Украина начала подписание контрактов раньше, то темпы вакцинации могли бы быть выше. Например, ГП "Медзакупівлі", которое занимается централизованными закупками медпрепаратов, могло еще в январе подписать два контракта на поставку вакцин, но из-за вмешательства Минздрава этого не произошло.

Зеленский заявил: "Мы, несмотря на то, что не в приоритете, как в Евросоюзе и НАТО, мы сделали больше вакцин, чем некоторые европейские страны. Да, они маленькие, но тем не менее, вопрос был не об проценте, а как ты договорился". Президент сманипулировал.

Страны ЕС или НАТО не имели преференций в поставках вакцин. Вакцины распределяли с помощью международных механизмов в соответствии с количеством населения. Однако некоторые страны (например Израиль) договорились с производителями и получили вакцины раньше других.

Поэтому, чтобы вакцинировать население более быстрыми темпами, нужно было раньше подписывать контракты с производителями и лучше организовывать саму кампанию вакцинации.

Если сравнивать количество вакцинированных, то Украина действительно не на последнем месте в Европе. Однако по количеству в процентах к населению Украина остается на последнем месте.

Олег Татаров

Ответа на вопрос о заместителе руководителя Офиса президента Олега Татарова Зеленский избежал - мол, это вопрос к руководителю ОП Андрею Ермаку.

Татаров был заместителем начальника Главного следственного управления МВД во время событий Революции достоинства. Он занимался задержаниями протестующих, а также выдвигал им ультиматумы.

20 мая президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию в ангаре госпредприятия "Антонов". Что говорил, можно прочитать ЗДЕСЬ.

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