"Позор. Первый шаг к уничтожению Украины" - в парламенте жестко раскритиковали "особый статус"

То, что подается за победу, на самом деле является позором, говорит Сергей Рахманин.

Закон о "особый статусе" Донбасса - позорный и неконституционный.

Об этом с трибуны Верховной Рады в четверг заявил председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Те, кто считают, что этот закон технический, он ничего не решает либо не будет выполняться - если вы считаете законы Украины техническими документами, зачем вы пришли в Верховную Раду? Если вы не собираетесь выполнять, зачем вы берете на себя эти обязательства? А если он ничего не решает, зачем за него голосовать?

Ни один нормативно-правовой акт не привязывает этот позорный закон о "особом статусе", который нарушает Конституцию, к введению санкций в отношении России.

Если этот закон ни на что не влияет и ничего не меняет, посмотрите внимательно на текст коммюнике, который многие из вас подает как победу, где записана "формула Штайнмайера". Она предусматривает на постоянной основе закон об особенностях местного самоуправления, а точнее "закон об особом статусе" - именно так записано в парижском коммюнике по итогам "нормандской встречи".

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Почитайте внимательно - там написано, что украинская сторона берет на себя обязательства на постоянной основе ввести особый порядок самоуправления, который предполагает нарушение суверенитета, амнистию, так называемую "народную милицию". Фактически, вы ставите на чашу весов санкции, которые никоим образом не приближают нас к деоккупации и нарушение суверенитета - фактический развал страны.

В января 2014 года один знакомый депутат в этом помещении убеждал меня в том, что так называемые "диктаторские законы" никоим образом не является террором, никоим образом не является репрессиями: "Это превентивная мера". А потом был взрыв и сотни смертей. Другой депутат в 2014 году убеждал в том, что внесение в Конституцию особого статуса ничего не меняет: "Это технический закон". А потом был взрыв, унесший жизни четырех человек. Хотите голосовать зеленым - голосуйте. Но помните о последствиях. Мы голосуем красным. Это - красный свет тем, кто нам выкручивает руки!", - заявил Рахманин.

"Верховная Рада заложила взрывчатку, которая может сдетонировать в любой момент. Принятие закона о "особом статусе" - это амнистия боевиков и террористов, это особый статус отдельного региона, это отряды местной милиции и русский язык официальная.

Фактически - это федерализация страны, как первый шаг к ее уничтожению Путиным. И в сказки о том, что он "технический" нельзя верить. Кто верит - почитайте коммюнике, которое обнародовали после встречи в Париже. Там черным по-белому написано: имплементация "формулы Штайнмайера", против которой люди вышли на улицы", - заявил нардеп Святослав Вакарчук.

Верховная Рада продлила еще на год закон об особом порядке местного самоуправления "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", принятый в 2014 году.