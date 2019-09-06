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пятница, 06 сентября 2019 12:11

Появился новый председатель Запорожской ОГА

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В пятницу первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил в Запорожье нового председателя облгосадминистрации Виталия Туринка.

  45-летний Виталий Туринок не имеет опыта государственной службы.
45-летний Виталий Туринок не имеет опыта государственной службы.

С июля по сентябрь после увольнения предыдущего руководителя области Константина Брыля его функции временно исполняла первый заместитель председателя ОГА Элла Слепян, напоминает "Радіо Свобода"

45-летний Виталий Туринок - предприниматель, один из совладельцев и руководителей Ровенского домостроительного комбината, который занимается производство железобетона и бетона.

Учился в Запорожской государственной инженерной академии.

С 2003 года работал на руководящих должностях в Ровенском домостроительном комбинате. Опыта работы на государственных должностях или в органах местного самоуправления не имеет.

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В конце августа Кабинет министров согласовал руководителей областных государственных администраций в трех областях - Винницкой, Запорожской и Ровенской. Кандидатуры ранее предложил президент Владимир Зеленский.

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