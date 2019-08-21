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среда, 21 августа 2019 16:28

Кабмин одобрил еще трех губернаторов от Зеленского

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Кабмин одобрил еще трех губернаторов от Зеленского
Кабмин согласовал руководителей ОГА для Винницкой, Запорожской и Ровенской областей. Фото: president.gov.ua

Кабинет министров Украины согласовал руководителей областных государственных администраций в трех областях - Винницкой, Запорожской и Ровенской. Кандидатуры ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, Винницкую ОГА возглавит Владислав Скальский, а руководителем Запорожской ОГА будет назначен указом президентом Виталий Туринок. Должность председателя Ровенской облгосадминистрации будет занимать Виталий Коваль.

"Согласовали всех трех", - подтвердил Андрей Герус.

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В начале июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал увольнение всех председателей областных государственных администраций. За это время в большинстве областях уже назначены новые руководители ОГА.

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