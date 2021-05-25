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вторник, 25 мая 2021 16:22

Появились тексты законопроектов о национальном сопротивлении и численности ВСУ

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Появились тексты законопроектов о национальном сопротивлении и численности ВСУ
Зеленский хочет усилить оборону Украины двумя законопроектами. Фото: kyiv.tsn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады два неотложные законопроекты об основах национального сопротивления и увеличения численности Вооруженных сил Украины.

Оба закона зарегистрированы на сайте парламента 25 мая.

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Законопроект о национальном сопротивление включает комплекс мероприятий, которые организуются и осуществляются в мирное время и в особый период в Украине с целью максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на "обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии и принесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины".

Составными элементами национального сопротивления является территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины. Цель заключается в повышении уровня устойчивости и обороноспособности государства.

Соответственно в законопроекте ВСУ предлагается увеличить общее количество ВСУ на 11 тыс. военнослужащих (до 215 тыс).

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля". К работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.

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