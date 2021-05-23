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воскресенье, 23 мая 2021 16:47

В Зеленского анонсировали проведение нового форума

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В Зеленского анонсировали проведение нового форума
Во время форума обсудят управления территориями в условиях рынка земли. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля".

Он пройдет в Киеве 24-26 мая, сообщили в Офисе Президента.

К работе форума присоединятся члены правительства, народные депутаты, представители дипломатических учреждений, международных организаций и иностранные эксперты.

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Основными темами мероприятия будут: конкурентоспособность аграрного бизнеса, влияние рынка земли на деятельность фермеров, инструменты помощи государства аграриям.

Также во время форума обсудят управления территориями в условиях рынка земли и диджитализацию земельных отношений.

Кроме того, будут представлены возможности национальной инфраструктуры геопространственных данных, землеустройства и картографии, а также новый инструмент для общин - Геопортал.

Европейский союз может вскоре пересмотреть политику соседства. Просмотр должно касаться всех стран Восточной Европы. На это ожидает Украину, заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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